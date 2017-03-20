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За три роки війни на Донбасі звільнено або знайдено 3136 осіб, - СБУ

Юрій Тандіт заявив, що зниклими безвісти на Донбасі вважаються 416 осіб
Радник глави Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що за три роки російської агресії на Донбасі звільнено або знайдено 3136 осіб, вважаються зниклими безвісти 416 осіб.
За три роки війни на Донбасі звільнено або знайдено 3136 осіб, - СБУ Фото: time-news.net

"Важлива цифра: я вперше про це говорю – звільнено або знайдено 3 тисячі 136 осіб [за ввесь період російської агресії], зниклими безвісти вважаються 416 осіб. Так от про них також треба пам'ятати", - заявив він в ефірі 5 каналу.

Тандіт повідомив, що на сьогоднішній день окупанти окремих районів Донецької і Луганської областей незаконно утримують 118 українських заручників, однак з них підтверджено місцезнаходження лише 60 осіб.

Нагадаємо, що напередодні народний депутат, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що на території окупованого Донбасу кількість українських заручників збільшилася до 118 осіб (з 112 на кінець січня 2017 року, за даними СБУ). В списку зниклих безвісти - 418 українців.

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20 03 2017 22:16
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