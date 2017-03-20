За три роки війни на Донбасі звільнено або знайдено 3136 осіб, - СБУ
"Важлива цифра: я вперше про це говорю – звільнено або знайдено 3 тисячі 136 осіб [за ввесь період російської агресії], зниклими безвісти вважаються 416 осіб. Так от про них також треба пам'ятати", - заявив він в ефірі 5 каналу.
Тандіт повідомив, що на сьогоднішній день окупанти окремих районів Донецької і Луганської областей незаконно утримують 118 українських заручників, однак з них підтверджено місцезнаходження лише 60 осіб.
Нагадаємо, що напередодні народний депутат, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що на території окупованого Донбасу кількість українських заручників збільшилася до 118 осіб (з 112 на кінець січня 2017 року, за даними СБУ). В списку зниклих безвісти - 418 українців.
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