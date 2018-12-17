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За три тижні до Росії не пустили 340 українців, - Держприкордонслужба

Людям відмовляли у в'їзді без пояснення причини
З 26 листопада до Росії не пустили 340 українців. Про це Громадському повідомив речник державної прикордонної служби Олег Слободян.
За три тижні до Росії не пустили 340 українців, - Держприкордонслужба Фото: з вільних джерел

За словами речника, людям відмовляли у в'їзді без пояснення причини.

"Російська Федерація заявляла, що не буде запроваджувати спеціальних заходів. Але в той же час станом на сьогодні на територію Росії безпідставно не пропустили 340 громадян України", - сказав Слободян.

Нагадаємо, що Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.

Додамо, що Держприкордонслужба України прийняла рішення закрити в'їзд до Криму для всіх іноземців.

Зі свого боку Росія заявляла, що не буде забороняти в'їзд українців у відповідь на обмеження України для росіян.
 

 

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17 12 2018 17:03
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