За три тижні до Росії не пустили 340 українців, - Держприкордонслужба Людям відмовляли у в'їзді без пояснення причини

З 26 листопада до Росії не пустили 340 українців. Про це Громадському повідомив речник державної прикордонної служби Олег Слободян.

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За словами речника, людям відмовляли у в'їзді без пояснення причини. "Російська Федерація заявляла, що не буде запроваджувати спеціальних заходів. Але в той же час станом на сьогодні на територію Росії безпідставно не пропустили 340 громадян України", - сказав Слободян. Нагадаємо, що Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком. Додамо, що Держприкордонслужба України прийняла рішення закрити в'їзд до Криму для всіх іноземців. Зі свого боку Росія заявляла, що не буде забороняти в'їзд українців у відповідь на обмеження України для росіян.

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