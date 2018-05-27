За тиждень бойовики 50 разів стріляли з танків

Крім того, бойовики цього тижня застосовували важке озброєння по цивільній інфраструктурі населених пунктів

З опівночі понеділка, 21 травня, станом на ранок неділі бойовики здійснили по позиціях Об’єднаних сил близько 50 пострілів з танків, понад 110 пострілів з артилерії калібру 152 мм, близько 130 — з артилерії калібру 122 мм.

Також ворог випустив в бік українських захисників понад 380 мін з мінометів калібру 120 мм, та понад 250 мін 82-го калібру. - повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк на брифінгу в неділю.

Крім того, бойовики цього тижня застосовували важке озброєння по цивільній інфраструктурі населених пунктів на лінії розмежування. Внаслідок обстрілів є жертва серед цивільного місцевого населення, зруйновано та пошкоджено будинки мирних мешканців, проводилася евакуація.

Важке озброєння: артилерію калібрів 152 та 122 мм, міномети калібру 120 мм бойовики застосовували по мешканцях Торецька, артилерію калібру 122 мм по н.п. Зайцеве й Талаківка. Стара Миколаївка зазнала артилерійських ударів російсько-окупаційних військ, які вели обстріл з артилерії калібру 152 мм.

По мирних мешканцях Мар’їнки вів вогонь снайпер російсько-терористичних військ, який забрав життя у цивільної особи. Також того дня окупанти випустили по місту Мар’їнка декілька мін калібру 82 мм, та зруйнували житловий будинок.

Гуцуляк також повідомив, що з початку доби станом на ранок неділі зафіксовано три прицільних ворожих обстріли.

Обстріли з мінометів калібрів 120 та 82 мм зафіксовані по захисниках Зайцевого. З 04.40, протягом півтори години, окупанти випустили близько 20 мін.

З гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог вів провокаційні обстріли в бік оборонців Луганського та Водяного.

З початку доби втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, на Луганщині внаслідок артилерійського обстрілу загинули двоє військовослужбовців спецпідрозділу СБУ "Альфа", ще один важко поранений.

Зазначимо, минулої доби бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню, з них 2 рази відкривали вогонь з важкого озброєння - 1 український військовослужбовець загинув, ще 4 - поранені.

Також з 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України 25 травня зникли двоє військовослужбовців, наступного дня бойовики заявили про затримання українців.