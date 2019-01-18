За тиждень до США через підкоп під “стіною” потрапили 376 осіб, з них 179 - діти

Частина з дітей була без батьків

Цього тижня на територію США через підкопи під стіною на кордоні з Мексикою потрапило 376 нелегальних мігрантів.

"Найбільша група біженців, яка коли-небудь перетинала кордон США, проникла (на американську територію – ред.) через тунелі під прикордонною стіною неподалік міста Сан-Луїс, штат Арізона, добровільно попрямувавши в бік постів прикордонної та митної охорони", - повідомляє "Укрінформ".

За офіційними даними, на американську територію потрапили 376 осіб, з яких 179 – діти. Частина з дітей була без батьків. Порушники вирили сім підкопів під сталевою стіною.

Тим часом, повідомляється, що загальна кількість несанкціонованих перетинів скоротилася з моменту піку в 2001 році, коли було арештовано близько 1,6 млн людей.

Додамо, що президент Дональд Трамп заявив 25 грудня, що так званий "шатдаун" триватиме доти, доки його вимога про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою не буде виконана.