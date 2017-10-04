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За тиждень на блокпостах Донецької області затримані 24 бойовика "ДНР"

Поліція заблокувала 6 спроб провезення зброї
Протягом останніх 7 днів крізь блокпости пройшли понад 2,5 тисячі вантажівок та 23 тисячі легковиків. За базами МВС перевірено більше 43 тисяч громадян.
За тиждень на блокпостах Донецької області затримані 24 бойовика "ДНР" Фото: Reuters

Про це повідомили в поліції Донецької області.

"Затримано 24 особи, що приймали безпосередню участь у незаконних збройних формуваннях, і ще стільки ж, що підтримували тісний зв’язок з бойовиками", - заявили в поліції.

Крім того, поліція заблокувала 6 спроб провезення зброї, боєприпасів і 11 - наркотиків.

Також були затримані 3 громадян, які знаходилися в розшуку за скоєння злочинів, і ще один, який значився в поліції як без вісти зниклий.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України на Дніпропетровщині затримала мешканців Кривого Рогу та Кам'янського, які проводили активну антиукраїнську пропаганду в соціальних мережах.

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10 04 2017 06:32
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