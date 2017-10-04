CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПротягом останніх 7 днів крізь блокпости пройшли понад 2,5 тисячі вантажівок та 23 тисячі легковиків. За базами МВС перевірено більше 43 тисяч громадян.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За тиждень на блокпостах Донецької області затримані 24 бойовика "ДНР"
Поліція заблокувала 6 спроб провезення зброї
Фото: Reuters
Про це повідомили в поліції Донецької області.
"Затримано 24 особи, що приймали безпосередню участь у незаконних збройних формуваннях, і ще стільки ж, що підтримували тісний зв’язок з бойовиками", - заявили в поліції.
Крім того, поліція заблокувала 6 спроб провезення зброї, боєприпасів і 11 - наркотиків.
Також були затримані 3 громадян, які знаходилися в розшуку за скоєння злочинів, і ще один, який значився в поліції як без вісти зниклий.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України на Дніпропетровщині затримала мешканців Кривого Рогу та Кам'янського, які проводили активну антиукраїнську пропаганду в соціальних мережах.
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