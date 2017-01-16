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За тиждень на Донбасі ліквідували сімох бойовиків

14 отримали поранення
Стало відомо, яких втрат зазнали російсько-терористичні війська на Донбасі за минулий тиждень.
За тиждень на Донбасі ліквідували сімох бойовиків Фото: reuters

Від минулого понеділка було ліквідовано сім окупантів, ще 14 зазнали поранень. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, інформує Еспресо.TV.

Нагадаємо, за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військовослужбовців немає, один боєць зазнав поранень.

Загалом протягом минулої доби у зоні АТО терористи 60 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців, внаслідок чого один боєць отримав поранення.

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16 01 2017 14:20
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