CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтало відомо, яких втрат зазнали російсько-терористичні війська на Донбасі за минулий тиждень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За тиждень на Донбасі ліквідували сімох бойовиків
14 отримали поранення
Фото: reuters
Від минулого понеділка було ліквідовано сім окупантів, ще 14 зазнали поранень. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, інформує Еспресо.TV.
Нагадаємо, за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військовослужбовців немає, один боєць зазнав поранень.
Загалом протягом минулої доби у зоні АТО терористи 60 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців, внаслідок чого один боєць отримав поранення.
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