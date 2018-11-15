За тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 150 тисяч українців, - МОЗ

Захворюваність на грип та ГРВІ перебуває на неепідемічному рівні

За тиждень на грип та ГРВІ захворіли 152 тисячі українців. Летальних випадків від грипу не зареєстровано.

"Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 151 852 людини, із них 68,4 % діти віком до 17 років.

Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років незначно збільшився - на 1,0 % та 4,0 % відповідно", - йдеться у звіті Міністерства охорони здоров'я України.

У відомстві зазначили, що захворюваність на грип та ГРВІ перебуває на неепідемічному рівні, притаманному для початку епідемічного сезону.

"Інтенсивний показник захворюваності становить 359,7 на 100 тисяч населення, що на 30,7% менше епідемічного порогу по Україні", - заявили в МОЗ.

Підкреслюється, що в Україні відсутнє географічне поширення грипу і ГРВІ та низька інтенсивність епідемічної активності, без перевищення епідемічних порогів.

За даними міністерства, із початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 61 970 людей.