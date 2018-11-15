За тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 150 тисяч українців, - МОЗ
"Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 151 852 людини, із них 68,4 % діти віком до 17 років.
Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років незначно збільшився - на 1,0 % та 4,0 % відповідно", - йдеться у звіті Міністерства охорони здоров'я України.
У відомстві зазначили, що захворюваність на грип та ГРВІ перебуває на неепідемічному рівні, притаманному для початку епідемічного сезону.
"Інтенсивний показник захворюваності становить 359,7 на 100 тисяч населення, що на 30,7% менше епідемічного порогу по Україні", - заявили в МОЗ.
Підкреслюється, що в Україні відсутнє географічне поширення грипу і ГРВІ та низька інтенсивність епідемічної активності, без перевищення епідемічних порогів.
За даними міністерства, із початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 61 970 людей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"
- Військові медики TacCat: Хочемо, щоб вміння надавати невідкладну допомогу стало модним трендомНа сторінці їхньої організації у Fаcebook у відгуках написано, що такі курси має пройти кожен. Це обов'язок цивілізованої людини. Їх називають професіоналами, ними захоплюються