За тиждень на кір захворіли понад 800 людей, - МОЗ

Це на 16,25% менше, ніж минулого тижня

За 28-й тиждень 2018 року на кір захворіли 855 людей - 365 дорослих і 490 дітей.

"З початку року на кір захворіли 25 854 людини - 10 449 дорослих і 15 405 дітей", - повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 4718 людей: 1490 дорослих і 3228 дітей), Закарпатській (всього 2868 людей: 528 дорослих і 2340 дітей), Івано-Франківській (всього 2569 людей: 739 дорослих і 1830 дітей), Одеській (всього 2008 людей: 996 дорослих і 1012 дітей), місті Києві (всього 1810 людей: 1110 дорослих і 700 дітей) та Тернопільській (всього 1329 людей: 513 дорослих і 816 дітей) областях.

З початку року від ускладнень кору померло дванадцять людей: восьмеро дітей і четверо дорослих.

"Кір - небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смертельних наслідків. Діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, знаходяться у зоні ризику.

Захистити від хвороби може тільки вакцинація", - наголосили в МОЗ.

Нагадаємо, що відтепер дорослі у групах підвищеного ризику захворювання на кір мають право на безоплатну вакцинацію.