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За тиждень у Європі через снігопади й шторми загинули 12 людей

Кілька людей загинули від лавин у Швейцарії, Австрії та Німеччині
У Європі через сильні снігопади та погіршення погоди за останній тиждень загинули 12 людей, сотні потрапили у снігові пастки в альпійських регіонах.
За тиждень у Європі через снігопади й шторми загинули 12 людей Фото: AP

У Норвегії досі шукають тіла чотирьох лижників, які минулого тижня потрапили під лавину. Жінку зі Швеції та трьох фінів вважають загиблими, але рятувальники не можуть знайти їхні тіла через погіршення погоди, повідомляє The Associated Press.

Кілька людей також загинули від лавин у Швейцарії, Австрії та Німеччині, і органи влади попередили, що продовження снігопаду збільшує і без того високий ризик нових лавин.

У Греції школи в Афінах і в багатьох прилеглих районах залишилися закритими після того, як снігопади накрили столицю, а температура в деяких районах Середземномор'я значно знизилася. 

В Австрії сотні жителів застрягли у своїх будинках через заблоковані дороги, а в деяких регіонах немає електроенергії через повалені дерева, які пошкодили лінії електропередачі. Школи в деяких австрійських регіонах залишалися закритими вже другий день.  

У ніч на понеділок альпіністи врятували 11 німецьких туристів з коттеджу біля Зальцбурга, де вони з п'ятниці перебували без електрики та майже без їжі. У південній і східній Німеччині очікуються нові снігопади, а на півночі навіть прогнозують штормову погоду.

У Нідерландах аеропорт Амстердама попередив про затримки і скасування 159 рейсів до та з європейських напрямків у вівторок.

Сильний снігопад і вітри накрили у вівторок центральну Скандинавію.

Снігопад також порушив дорожній рух на більшій території Словаччини, що у міжнародному аеропорту Братислави скасували більшість рейсів.

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08 01 2019 19:36
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