За тиждень в Україні захворіли на грип та ГРВІ понад 140 тис осіб

В Україні за третій тиждень жовтня на грип і гострі респіраторні інфекції захворіли понад 140 тис. осіб, велика частина з яких - діти до 14 років.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано в Київській області (659,9 на 100 тис. населення), а найнижчий - в Одеській (152,1 на 100 тис. населення), повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.

Летальних випадків від грипу за звітний тиждень не було.

"Сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції почався в жовтні, і триватиме до травня наступного року. В цей період значно зростає ризик заразитися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що захворюваність на грип і ГРВІ перевищила епідемічний поріг у Запорізькій області на 4,5%, в інших областях ситуація типова для цієї пори року - межі епідпорогу коливаються від -0,8% до -79,0%.