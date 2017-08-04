За вбивство молдовського чиновника нападникам обіцяли $200 тис

Після скоєння злочину вбивці мали намір повернутися до України

За вбивство колишнього віце-спікера парламенту, лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка зловмисникам обіцяли 200 тисяч доларів.

"До злочинного угрупування входили громадяни України та Молдови. Зв’язки керівників злочинного угрупування вказують на те, що супроводжували реалізацію злочину представники спецслужб РФ", - йдеться у повідомленні прес-центру Держприкордонслужби.

За даними правоохоронців, після скоєння злочину вбивці мали намір повернутися до України. Відтак, задум полягав у тому, щоб дискредитувати правоохоронну систему України та погіршити українсько-молдавські міждержавні відносини, - зазначають у ДПСУ.

Наразі спеціальна міжнародна операція по ліквідації організованого злочинного угруповання, що мало на меті фізичне знищення голови Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка, завершується.

Нагадаємо, вчора Національна поліція разом із Держприкордонслужбою та Генеральною прокуратурою запобігла вбивству політика і бізнесмена з Молдови.