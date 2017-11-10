За відмивання в Міноборони затримали ще двох осіб, - Холодницький

Затриманим загрожує від 8 до 12 років ув'язнення

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив про ще двох затриманих у справі про корупційну схему з розтрати державних коштів під час закупівлі палива для Міноборони.

На запитання журналістів, скільки ще осіб затримано окрім заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулєвича, Холодницький відповів: "Ще двоє".

"Треба сказати, що затримали фактично на робочих місцях. Затримали спокійно… Тривають слідчі дії. Особи прибули фактично по запрошенню в НАБУ. Опору не чинили. Це буде враховано під час формування нашої позиції під час обрання запобіжного заходу", - заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Він розповів, що їм загрожує від 8 до 12 років ув'язнення і прокуратура буде просити обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави.

Також Холодницький висловив сподівання що протягом 4 місяців слідство у цій справі буде завершено.

Він повідомив, що засідання Солом'янського райсуду щодо обрання запобіжного заходу Гулєвичу і Павловському відбудеться у четвер 12 жовтня.

Обом затриманим повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

За інформацією "Наших грошей", у злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті", яку пов'язують з депутатом від БПП Олександром Грановським.

Сам Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує у справі щодо розтрати державних коштів у сумі понад 149 млн грн під час закупівлі палива для Міноборони.

"Мій коментар буде дуже простим: Я не маю жодного стосунку до цієї компанії, більше того, не розумію, чим вона займається. Якщо треба, я готовий допомогти слідству розібратися у справі, але я ніяк не пов'язаний з діяльністю цієї компанії. Тому це питання не за адресою", - сказав він "Українській правді".

"Я з таким самим успіхом можу коментувати діяльність NASA чи ветеринарної служби Білорусі. Про них я знаю стільки ж, як і про цю компанію", - додав Грановський.

Нагадаємо, що посадовцям Міноборони оголосили підозру через махінації з закупівлею касок та бронежилетів.

Детективи НАБУ і САП у середу, 11 жовтня затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича.

