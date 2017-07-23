"За вільний інтернет": у Москві відбувається масова акція проти обмеження інтернету
"Протестувальники пройдуть ходою по Петровському, Різдвяному, Сретенському бульварах, а також по проспекту Академіка Сахарова, де відбудеться мітинг", - повідомляє ВВС.
За даними ЗМІ, ще до початку мітингу відбулося перше затримання.
Як передає "Радіо Свобода", марш називається "За вільний інтернет".
"Вони вимагають відставки голови Роскомнагляду Олександра Жарова. Акцію узгоджено з мерією столиці", - зазначили у виданні.
Зокрема, організатори акції виступають проти цензури в інтернеті. Вони також закликають російську владу реабілітувати засуджених за репости і лайки в соціальних мережах.
Всі фото: ВВС
Як відомо, Росія входить до двадцятки країн з "невільним інтернетом". Перед відходом на канікули Держдума схвалила додаткові обмеження в інтернеті. Зокрема, було ухвалено закони про заборону засобів обходу блокування і регулювання роботи месенджерів.
Нагадаємо, що Держдума Росії ухвалила в третьому читанні законопроект про регулювання діяльності месенджерів і фактичну заборону анонімного використання таких додатків.
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