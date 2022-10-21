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За видатну кар’єру та відданість Україні й миру Андрій Шевченко отримав нагороду Golden Boy Career

Колишній футболіст і головний тренер збірної України Андрій Шевченко виграв нагороду Golden Boy Career
За видатну кар’єру та відданість Україні й миру Андрій Шевченко отримав нагороду Golden Boy Career Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Tuttosport.
 
Як зазначається на сторінці порталу, українець отримав визнання за свою надзвичайну кар’єру, а також за щоденну відданість Україні та миру.
 
Як повідомлялося, Шевченко є амбасадором платформи United24, яка створена для переказів грошей на допомогу українським захисникам, мирним жителям та на відбудову країни.
 
Як повідомляв Укрінформ, Андрій Шевченко виступив з промовою на церемонії вручення "Золотого м'яча" від France Football, в якій закликав підтримувати Україну і не забувати, що українці продовжують боротьбу за свободу для себе і всього світу.
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21 10 2022 18:41
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