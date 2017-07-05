За використання комуністичного прапора в Одесі затримали двох чоловіків
Про це повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.
За його словами, чоловіки їздили по місту на автомобілі іноземної реєстрації.
"На білому тлі прапора зображена червона зірка, а також серп і молот. Зловмисників затримали і доставили до Хмельницького відділу поліції. Туди ж доставили і авто, на якому вони пересувалися", – повідомив Форостяк.
До затриманих прибули співробітники СБУ, які хочуть з'ясувати мотивацію їх вчинку.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 436-1 Кримінального кодексу України, якою передбачається відповідальність за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганду комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.
Санкція – обмеження або позбавлення волі строком до 5 років.
Нагадаємо, в Одесі на Куликовому полі затримали і надалі депортували в Придністров'я жительку Бендер Ангеліну Крамчанінову - провокаторку, яка зазвичай з'являється в Одесі під час пам'ятних дат - 10 квітня, 2 і 9 травня.
В Одесі під час заходів з вшанування жертв 2 травня 2014-го року за порушення громадського порядку на Куликовому полі та на Соборній площі затримали 14 людей.
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