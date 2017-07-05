Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

За використання комуністичного прапора в Одесі затримали двох чоловіків

Санкція – обмеження або позбавлення волі строком до 5 років
Патрульні поліцейські в Одесі затримали двох чоловіків, які встановили на автомобіль прапор з комуністичною символікою.
За використання комуністичного прапора в Одесі затримали двох чоловіків Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

Про це повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк. 

За його словами, чоловіки їздили по місту на автомобілі іноземної реєстрації. 

"На білому тлі прапора зображена червона зірка, а також серп і молот. Зловмисників затримали і доставили до Хмельницького відділу поліції. Туди ж доставили і авто, на якому вони пересувалися", – повідомив Форостяк.

До затриманих прибули співробітники СБУ, які хочуть з'ясувати мотивацію їх вчинку.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 436-1 Кримінального кодексу України, якою передбачається відповідальність за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганду комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Санкція – обмеження або позбавлення волі строком до 5 років.

Нагадаємо, в Одесі на Куликовому полі затримали і надалі депортували в Придністров'я жительку Бендер Ангеліну Крамчанінову - провокаторку, яка зазвичай з'являється в Одесі під час пам'ятних дат - 10 квітня, 2 і 9 травня.

В Одесі під час заходів з вшанування жертв 2 травня 2014-го року за порушення громадського порядку на Куликовому полі та на Соборній площі затримали 14 людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 05 2017 19:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.