За виступ на Євробаченні Джамала отримає майже мільйон гривень
Найдорожче коштуватиме виступ переможниці Євробачення 2016 Джамали - 986 тисяч гривень. Таку суму отримає ФОП Джамаладінова Сусана Аміновна, - повідомляють Наші Гроші з посиланням на систему електронних закупівель ProZorro.
ПП Руслана отримає 394 тисяч гривень за виступ Руслани Лижичко, яка виграла Євробачення в 2004 році.
У фіналі також виступить група Onuka з Національним академічним оркестром народних інструментів НАОНІ. Витрати на них в сумі складають 213 тисяч гривень. Зокрема, оркестр і солістка Onuka ФОП Жижченко Наталія Олександрівна отримають по 45 тисяч гривень, її чоловік і співвласник проекту Onuka ФОП Філатов Євген Володимирович отримає 23 тисяч гривень за мастеринг і пост-продакшн пісень. Ще 57 тисяч гривень заплатять ФОП Пономарьову за технічну звукозапис на репетиційній базі НАОНІ разом з Onuka. Також для виступу Onuka Тодорчук Валерій за 43 тисяч гривень виготовить вінок і три шовкові накидки.
2 травня 2017 року повідомлялося, що в Україну прибули майже 400 учасників міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017 і членів їх команд.
На всі заходи Євробачення-2017 Київ приїдуть понад 20 тисяч іноземних гостей.
62-й конкурс Євробачення пройде в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з більш ніж 40 країн. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, фінал - 13 травня в Міжнародному виставковому центрі.
Нагадаємо, близько двох тисяч квитків на Євробачення-2017 у Києві продали на неіснуючі або непридатні для перебування місця.
У неділю, 30 квітня, на Софійській площі в Києві відкрилася фан-зона Євробачення.
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