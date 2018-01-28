За Януковича в кожному українському міністерстві Манафорт мав свою людину, – ЗМІ

Американський журналіст з'ясував, що Манафорт дуже глибоко проник в українську політичну систему

У колишнього керівника кампанії Трампа, політтехнолога й екс-радника Януковича Пола Манафорта були свої люди в кожному міністерстві в Україні.

До таких висновків дійшов під час свого розслідування журналіст The Atlantic Франк Фоер, пише "Громадське". У його матеріалі розкриваються досі не відомі речі з біографії американського політтехнолога.

Фоер зазначає, що Манафорт вибудував з Януковичем дуже близькі стосунки. Вони часто грали в теніс, відвідували лазню. Манафорт змусив Януковича одягатися в такі самі костюми й навіть так само зачісувати волосся.

"Манафорт навчив його, як усміхатися та як вести перемови. І він усе це робив тихо, із задніх сидінь. Він робив це дуже елегантно", – пише Фоер.

Водночас журналіст зазначає, що Манафорт дуже глибоко проник в українську політичну систему.

"У Пола був свій окремий тіньовий уряд. У кожному міністерстві він мав свою людину", – стверджує Фоер.

За його словами, колишній спікер українського Міністерства закордонних справ Олег Волошин розповів йому, що Янукович слухав лише Манафорта, тоді як аргументи чиновників він просто ігнорував.

Автор розслідування також згадує, що Манафорт отримував від Януковича величезні суми грошей – більше, ніж будь-коли до цього у своєму житті. Послуги політтехнолога часто, хоч і неохоче, оплачувалися з кишень українських олігархів, лояльних до Януковича, пише американський журналіст.

Крім того, як стверджує Фоер, після Революції Гідності й повернення до Сполучених Штатів, Манафорт почав лікування у психологічній клініці в Арізоні через проблеми особистого характеру. Одна з його дочок навіть зізнавалася, що тоді її батько був на межі самогубства.

Нагадаємо, у грудні суд заборонив Манафорту спілкуватися зі ЗМІ.