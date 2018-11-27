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За жовтень глава МЗС Клімкін отримав майже 100 тисяч гривень надбавок і матеріальної допомоги

Зокрема, міністру нарахували 54 951 гривню допомоги на вирішення соціально-побутових питань
Заробітна плата міністра закордонних справ України Павла Клімкіна за жовтень становила 109,6 тисяч гривень.
За жовтень глава МЗС Клімкін отримав майже 100 тисяч гривень надбавок і матеріальної допомоги Фото: ukrinform.ua

Про це повідомили в МЗС у відповідь на запит "Українських Новин".

Сума коштів, нарахована Клімкіну в жовтні, становила 54 599 грн, з них посадовий оклад – 10 909 грн, надбавка за вислугу років – 5 455 грн, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, – 4 364 грн, надбавка за інтенсивність праці – 10 909 грн, премія – 5 280 грн, витрати – 17 684 грн.

Крім того, в жовтні міністру нарахована 54 951 гривня допомоги на вирішення соціально-побутових питань.

Зарплата заступників міністра Олени Зеркаль становила 50,4 тис. грн, Сергія Кислиці – 54,3 тис. грн, Василя Боднаря – 50,9 тис. грн і держсекретаря Андрія Зайця – 184,3 тис. грн (зокрема, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань – 84,1 тис. грн).


Фото: ukranews.com


Фото: ukranews.com

Нагадаємо, загальна сума зарплатних боргів на підприємствах, в установах і організаціях державного сектору в Україні становить 2,56 млрд грн, третину з яких становлять борги працівникам економічно активних підприємств.

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27 11 2018 21:00
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