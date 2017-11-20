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За злочини проти Євромайдану в тюрму сіла лише одна людина, - Горбатюк

110 осіб перебувають в розшуку
У справі про злочини проти Євромайдану лише одна людина відбуває реальний термін покарання.
За злочини проти Євромайдану в тюрму сіла лише одна людина, - Горбатюк Фото: соцемережі

Щодо подій Євромайдану розслідуються більше 3 тис. злочинів, - повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк  в інтерв'ю журналу "Фокус".

У розшуку знаходяться 110 підозрюваних.

Про підозру повідомлено 380 особам, обвинувальні акти по 239 направлено до суду, 48 осіб визнані винними, одна людина відбуває реальний термін покарання. "І той -" тітушка", не співробітник правоохоронних органів", - сказав Горбатюк.

З 380 підозрюваних 48 чиновників рівня керівників міліції Києва, областей, голови обладміністрацій, їх заступники, міністри і президент.

Серед підозрюваних 201 правоохоронець, в тому числі 22 слідчих, 15 прокурорів і 14 суддів.

Зазначимо, що Горбатюк зазначав, що робота органів прокуратури паралізована через відсутність Держбюро розслідувань як органу, якому повинні бути передані функції слідства з 20 листопада 2017 року, і непродовження Верховною Радою можливості прокуратури відкривати кримінальні провадження.

Нагадаємо, що для схиляння "Беркуту" до злочинів під час Майдану могли виділити щонайменше 30 млн грн позабюджетних коштів.

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20 11 2017 15:59
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