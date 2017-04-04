За знущання над тваринами планують саджати на вісім років

Ухвалений у першому читанні законопроект передбачає також підвищення штрафів за жорстоке ставлення до тварин

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №5119-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження гуманного ставлення до тварин).

За таке рішення проголосували 243 народних депутатів, - інформує "112.uа".

Згідно пояснювальної записки, документ спрямовано на посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, їх мордування, а також нацькування тварин одна на одну, їх вбивства. Пропаганди цього негативного явища у суспільстві.

У тексті закону прописано, що жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення інших дій, що призвели до їх мучення чи каліцтва, може тягнути штраф від 3400 грн до 8500 грн (раніше навіть мордування, що призвело до смерті тварини, передбачало штраф до 340 грн).

Окрім того, знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, можуть призвести до арешту на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років.

А якщо те саме зробили в присутності малолітнього, покарання передбачає обмеження або позбавлення волі від 3 до 5 років.

Знущання над тваринами, вчинені з особою жорстокістю, або якщо вони призвели до каліцтва чи загибелі, або вчинені групою осіб, тягнуть позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства підтримала петицію з проханням визнати бездомних котів частиною екосистеми Києва і надати їм необхідний захист.