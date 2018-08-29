За зрив друку підручників для школярів звільнять цілий інститут
Про це сьогодні під час виступу на засідання уряду заявила міністр освіти Лілія Гриневич, пише УП.
Такі плани стали результатом зриву термінів друку підручників. Перші підручники мали бути в школах до 1 вересня. Втім, тепер терміни посунули на місяць вперед.
За словами Гриневич, це сталося, зокрема, у зв'язку з поганою експертизою Інституту модернізації змісту освіти.
"Ми не можемо, як міністерство, допустити до друку підручники з історії України для 10 класу і 5 класу, у деяких з яких присутня абсолютно радянська історіографія.
Підручники з громадянської освіти відправили на доопрацювання. Ми не можемо допустити, щоб подібні підручники потрапили в українські школи. Краще ми на них ще почекаємо", – пояснила міністр.
Через це МОН планує провести аудит і реорганізацію ІМЗО.
"Аудит я вже призначила на 4 вересня-5 жовтня. За його результатами відбудеться реорганізація, що передбачатиме звільнення усіх співробітників та проведення повторних конкурсів на посади", – зазначила Гриневич.
Будуть встановлені нові правила експертизи.
Гриневич також зауважила, що процедуру експертизи підручників заберуть у ІМЗО і передадуть іншій установі – Навчально-методичному центру з питань якості освіти.
Нагадаємо, що у 2018 році в Україні до школи підуть 448,5 тисяч першокласників, що на 40,3 тисячі дітей більше у порівнянні з минулим роком.
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