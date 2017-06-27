Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Заарештовано майно чиновників Януковича на 900 млн грн, - ФОТО

Військовий прокурор назвав лідерів за рівнем заарештованих статків
В рамках кримінального провадження за фактом створення злочинної організації екс-президента втікача Віктора Януковича - екс-міністра Олександра Клименка, яка діяла з метою збагачення її членів шляхом контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами реального сектора економіки, правоохоронці заарештували майно підозрюваних на загальну суму 888 млн 452 тис грн.
Заарештовано майно чиновників Януковича на 900 млн грн, - ФОТО Фото: gp.gov.ua

У колишнього керівника Державної податкової інспекції у Святошинському районі Києва заарештовано 20 квартир і інших об'єктів нерухомості на загальну суму майже 283,5 млн грн, у екс-голови Державної податкової інспекції Києва через суди накладено арешт на нерухомість вартістю майже 202 млн грн. Про це повідомив прокурор Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Руслан Кравченко, інформує прес-служба ГПУ.

Під час обшуків у фігурантів знайдені картини, старовинні ікони, зброя, дорогоцінні години, дорогоцінні метали та ін.

За словами Кравченка, в рамках розслідування справи оголошені підозри 45 особам, з яких 17 - знаходяться в розшуку, ще 28 підозрюваних перебувають в Україні.

"Хочу відзначити, що єдиним і незаперечним аргументом слідства є те, що порушення при заповненні податкової звітності були настільки очевидними, а суми настільки значні, що не помітити податківці їх просто не могли", - повідомив військовий прокурор.

Всі екс-чиновники працювали в період 2011-2014 років та у слідства достатньо доказів, що ці люди брали участь в діяльності так званої держпрограми.


Всі фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Згодом, Петро Порошенко повідомив, що конфісковані 1,5 мільярд доларів екс-президента Віктора Януковича витратять на потреби ЗСУ та правоохоронців, а також для інших заходів.

Однак, адвокати екс-президента Віктора Януковича заперечують, що їхній клієнт причетний до конфіскованих $1,5 млрд.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 06 2017 15:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.