Заарештовано майно чиновників Януковича на 900 млн грн, - ФОТО
У колишнього керівника Державної податкової інспекції у Святошинському районі Києва заарештовано 20 квартир і інших об'єктів нерухомості на загальну суму майже 283,5 млн грн, у екс-голови Державної податкової інспекції Києва через суди накладено арешт на нерухомість вартістю майже 202 млн грн. Про це повідомив прокурор Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Руслан Кравченко, інформує прес-служба ГПУ.
Під час обшуків у фігурантів знайдені картини, старовинні ікони, зброя, дорогоцінні години, дорогоцінні метали та ін.
За словами Кравченка, в рамках розслідування справи оголошені підозри 45 особам, з яких 17 - знаходяться в розшуку, ще 28 підозрюваних перебувають в Україні.
"Хочу відзначити, що єдиним і незаперечним аргументом слідства є те, що порушення при заповненні податкової звітності були настільки очевидними, а суми настільки значні, що не помітити податківці їх просто не могли", - повідомив військовий прокурор.
Всі екс-чиновники працювали в період 2011-2014 років та у слідства достатньо доказів, що ці люди брали участь в діяльності так званої держпрограми.
Всі фото: gp.gov.ua
Нагадаємо, суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.
Згодом, Петро Порошенко повідомив, що конфісковані 1,5 мільярд доларів екс-президента Віктора Януковича витратять на потреби ЗСУ та правоохоронців, а також для інших заходів.
Однак, адвокати екс-президента Віктора Януковича заперечують, що їхній клієнт причетний до конфіскованих $1,5 млрд.
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