Заарештовано майно чиновників Януковича на 900 млн грн, - ФОТО

В рамках кримінального провадження за фактом створення злочинної організації екс-президента втікача Віктора Януковича - екс-міністра Олександра Клименка, яка діяла з метою збагачення її членів шляхом контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами реального сектора економіки, правоохоронці заарештували майно підозрюваних на загальну суму 888 млн 452 тис грн.

У колишнього керівника Державної податкової інспекції у Святошинському районі Києва заарештовано 20 квартир і інших об'єктів нерухомості на загальну суму майже 283,5 млн грн, у екс-голови Державної податкової інспекції Києва через суди накладено арешт на нерухомість вартістю майже 202 млн грн. Про це повідомив прокурор Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Руслан Кравченко, інформує прес-служба ГПУ.

Під час обшуків у фігурантів знайдені картини, старовинні ікони, зброя, дорогоцінні години, дорогоцінні метали та ін.

За словами Кравченка, в рамках розслідування справи оголошені підозри 45 особам, з яких 17 - знаходяться в розшуку, ще 28 підозрюваних перебувають в Україні.

"Хочу відзначити, що єдиним і незаперечним аргументом слідства є те, що порушення при заповненні податкової звітності були настільки очевидними, а суми настільки значні, що не помітити податківці їх просто не могли", - повідомив військовий прокурор.

Всі екс-чиновники працювали в період 2011-2014 років та у слідства достатньо доказів, що ці люди брали участь в діяльності так званої держпрограми.



Всі фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Згодом, Петро Порошенко повідомив, що конфісковані 1,5 мільярд доларів екс-президента Віктора Януковича витратять на потреби ЗСУ та правоохоронців, а також для інших заходів.

Однак, адвокати екс-президента Віктора Януковича заперечують, що їхній клієнт причетний до конфіскованих $1,5 млрд.