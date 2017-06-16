Заарештованому в РФ журналісту Сущенку призначили психіатричну експертизу

За словами адвоката, експертиза пройде в липні

Українському журналісту Роману Сущенку, заарештованому в Росії за підозрою в шпигунстві, призначили психолого-психіатричну експертизу.

Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін у Facebook.

"Сьогодні моєму підзахисному Роману Сущенку призначили психолого-психіатричну експертизу. Вона пройде мабуть вже в липні", - написав він.

Раніше Лефортовський суд Москви продовжив арешт Сущенка до 30 червня.

Нагадаємо, незаконно затриманий у Росії кореспондент Укрінформу Роман Сущенко внесений у список з обміну, який складають в Об'єднаному центрі звільнення заручників, створеному в СБ України.

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував українського журналіста Романа Сущенка на два місяці, обвинуваченого в шпигунстві. Водночас ФСБ РФ заявляє, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Напади на журналістів і свободу ЗМІ в Європі", підготовлену главою української делегації в ПАРЄ Володимиром Ар'євим.

У резолюції є чітка вимога до РФ звільнити журналістів Романа Сущенка та Миколу Семену