Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Заарештований топ-менеджер "Лабораторії Касперського" розповів як Росія вербує кіберзлочинців

Стоянов попереджає про небезпеку такого партнерства
Топ-менеджер "Лабораторії Касперського" Руслан Стоянов, якого утримують у московському СІЗО за підозрою в державній зраді, заявив, що російська влада вербує кібершахраїв для виконання державних завдань.
Заарештований топ-менеджер "Лабораторії Касперського" розповів як Росія вербує кіберзлочинців Руслан Стоянов.Фото: tvrain.ru

Як "плату" їм пропонують захист від уваги спецслужб, інформує "Дождь" із посиланням на листи Стоянова.

"Останнім часом з'явилися свідчення "патріотичності" російськомовної кіберзлочинності, спроб держчиновників домовитися з кібершахраями. Суть угоди - держава отримує доступ до технологій і інформації "кіберзлочинця" в обмін на дозвіл безкарно красти за кордоном", - описує співпрацю Стоянов.

В іншому своєму листі він попереджає про небезпеку такого партнерства.

"Найстрашніший сценарій - дати кіберзлочинцям імунітет від розплати за крадіжку грошей в інших країнах в обмін на розвіддані. Якщо це станеться, з'явиться цілий шар "злодіїв-патріотів", які порушують принципи верховенства закону і незворотність покарання", - пише Стоянов.

За його словами, зіткнувшись із труднощами під час атак на міжнародні фінансові організації, хакери, "відкинувши весь патріотичний запал, звернуть свою увагу туди, де все по-російськи". "Ми отримаємо нову хвилю злочинів у Росії", - попереджає Стоянов.

Як відомо, Стоянова заарештували наприкінці грудня. Його разом з начальником відділу Центру інформаційної безпеки ФСБ Сергієм Михайловим і його заступником Дмитром Докучаєвим звинувачують у зраді. Стоянов очолює в "Лабораторії Касперського" відділ розслідування кіберзлочинів, який співпрацює з правоохоронними органами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 04 2017 16:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.