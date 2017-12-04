Заарештований топ-менеджер "Лабораторії Касперського" розповів як Росія вербує кіберзлочинців
Як "плату" їм пропонують захист від уваги спецслужб, інформує "Дождь" із посиланням на листи Стоянова.
"Останнім часом з'явилися свідчення "патріотичності" російськомовної кіберзлочинності, спроб держчиновників домовитися з кібершахраями. Суть угоди - держава отримує доступ до технологій і інформації "кіберзлочинця" в обмін на дозвіл безкарно красти за кордоном", - описує співпрацю Стоянов.
В іншому своєму листі він попереджає про небезпеку такого партнерства.
"Найстрашніший сценарій - дати кіберзлочинцям імунітет від розплати за крадіжку грошей в інших країнах в обмін на розвіддані. Якщо це станеться, з'явиться цілий шар "злодіїв-патріотів", які порушують принципи верховенства закону і незворотність покарання", - пише Стоянов.
За його словами, зіткнувшись із труднощами під час атак на міжнародні фінансові організації, хакери, "відкинувши весь патріотичний запал, звернуть свою увагу туди, де все по-російськи". "Ми отримаємо нову хвилю злочинів у Росії", - попереджає Стоянов.
Як відомо, Стоянова заарештували наприкінці грудня. Його разом з начальником відділу Центру інформаційної безпеки ФСБ Сергієм Михайловим і його заступником Дмитром Докучаєвим звинувачують у зраді. Стоянов очолює в "Лабораторії Касперського" відділ розслідування кіберзлочинів, який співпрацює з правоохоронними органами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану