Заарештований топ-менеджер "Лабораторії Касперського" розповів як Росія вербує кіберзлочинців

Топ-менеджер "Лабораторії Касперського" Руслан Стоянов, якого утримують у московському СІЗО за підозрою в державній зраді, заявив, що російська влада вербує кібершахраїв для виконання державних завдань.

Як "плату" їм пропонують захист від уваги спецслужб, інформує "Дождь" із посиланням на листи Стоянова.

"Останнім часом з'явилися свідчення "патріотичності" російськомовної кіберзлочинності, спроб держчиновників домовитися з кібершахраями. Суть угоди - держава отримує доступ до технологій і інформації "кіберзлочинця" в обмін на дозвіл безкарно красти за кордоном", - описує співпрацю Стоянов.

В іншому своєму листі він попереджає про небезпеку такого партнерства.

"Найстрашніший сценарій - дати кіберзлочинцям імунітет від розплати за крадіжку грошей в інших країнах в обмін на розвіддані. Якщо це станеться, з'явиться цілий шар "злодіїв-патріотів", які порушують принципи верховенства закону і незворотність покарання", - пише Стоянов.

За його словами, зіткнувшись із труднощами під час атак на міжнародні фінансові організації, хакери, "відкинувши весь патріотичний запал, звернуть свою увагу туди, де все по-російськи". "Ми отримаємо нову хвилю злочинів у Росії", - попереджає Стоянов.

Як відомо, Стоянова заарештували наприкінці грудня. Його разом з начальником відділу Центру інформаційної безпеки ФСБ Сергієм Михайловим і його заступником Дмитром Докучаєвим звинувачують у зраді. Стоянов очолює в "Лабораторії Касперського" відділ розслідування кіберзлочинів, який співпрацює з правоохоронними органами.