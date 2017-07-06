Заарештували ще одного податківця Януковича, застава — майже 5 млн
Про це повідомляє прес-служба суду.
"Застосувати щодо Криволапова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 21 липня 2017 року та визначити альтернативний запобіжний захід - заставу у розмірі 4 800 000 грн у національній грошовій одиниці", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Криволапов підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації"), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ("Зловживання владою або службовим становищем") Кримінального кодексу України.
Відзначимо, що Військова прокуратура заочно оголосила про підозру колишнім начальникам Державної податкової служби Києва Олегу Низенку й управління в Одеській області Олександру Чорнобаю у справі про заподіяння збитків державі на 96 млрд гривень.
Нагадаємо, 24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.
Зазначимо, що Печерський районний суд Києва відпустив вже п'ятьох податківців, яких було затримано під час масштабної антикорупційної операції правоохоронців.
Згодом, Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього очільника податкової служби Луганської області Олександра Антіпова, затриманого та доставленого до столиці в рамках масштабної антикорупційної операції.
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