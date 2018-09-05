ПОЛІТИКА НОВИНИГлава МЗС Чехії Мартін Стропніцький планує незабаром покинути пост і піти з великої політики.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Забагато негативної енергії": глава МЗС Чехії Стропніцький йде з великої політики
Він хоче покинути депутатське крісло в нижній палаті парламенту і повернутися до дипломатичної роботи
Фото: reuters.com
Про це він заявив виданню Lidové noviny.
Стропніцький має намір покинути депутатське крісло в нижній палаті парламенту Чехії.
"Я не претендую на посаду у "другому уряді". Палата депутатів, як на мене, має занадто багато негативної енергії", – сказав він.
Відомо, що Стропніцький вже повідомив президенту Мілошу Земану про своє бажання повернутися до дипломатичної роботи. Ймовірно, він буде послом Чехії в Ізраїлі. Раніше Стропніцкій очолював чеську дипломатичну місію в Італії, Ватикані і Португалії.
Нагадаємо, міністр держуправління Естонії Яак Ааб пішов у відставку, бо сів за кермо на наступний день після пиятики.
Міністр внутрішніх справ Британії Ембер Радд пішла у відставку.
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