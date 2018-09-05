"Забагато негативної енергії": глава МЗС Чехії Стропніцький йде з великої політики

Він хоче покинути депутатське крісло в нижній палаті парламенту і повернутися до дипломатичної роботи

Глава МЗС Чехії Мартін Стропніцький планує незабаром покинути пост і піти з великої політики.

Про це він заявив виданню Lidové noviny.

Стропніцький має намір покинути депутатське крісло в нижній палаті парламенту Чехії.

"Я не претендую на посаду у "другому уряді". Палата депутатів, як на мене, має занадто багато негативної енергії", – сказав він.

Відомо, що Стропніцький вже повідомив президенту Мілошу Земану про своє бажання повернутися до дипломатичної роботи. Ймовірно, він буде послом Чехії в Ізраїлі. Раніше Стропніцкій очолював чеську дипломатичну місію в Італії, Ватикані і Португалії.

Нагадаємо, міністр держуправління Естонії Яак Ааб пішов у відставку, бо сів за кермо на наступний день після пиятики.

Міністр внутрішніх справ Британії Ембер Радд пішла у відставку.