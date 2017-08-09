Заблокована соцмережа "ВКонтакте" потрапила до п'ятірки найпопулярніших в Україні сайтів
Про це повідомляє Watcher.
У середньому за місяць користувач тратить 25 годин свого часу на мережу. Найактивніший день місяця – вівторок, 29 серпня. Тоді в інтернет вийшло 11,8 млн користувачів.
На настільних і портативних комп’ютерах в мережу заходили 19,3 млн користувачів, на смартфонах – 10,5 млн, планшетах – 2,6 млн. У серпні 13% користувачів виходили в інтернет лише через мобільні пристрої (смартфони або планшети).
З початку року кількість користувачів інтернету на смартфонах виросла з 7,2 млн в січні до 10,5 млн в серпні 2017 року.
Найпопулярнішим сайтом серед українців залишається Google. На третій сходинці – Facebook. Заблокована російська соцмережа "ВКонтакте" – на 5-му місці. Нею хоча б раз на місяць скористалась третина українських інтернет користувачів.
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Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
У червні петиція до Президента України Петра Порошенка з вимогою скасувати блокування російської соціальної мережі "ВКонтакте" набрала 25 тис. підписів, необхідних для її розгляду.
Київський офіс соціальної мережі "ВКонтакте" закрили через санкції.
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