Заблокована соцмережа "ВКонтакте" потрапила до п'ятірки найпопулярніших в Україні сайтів

Згідно з даними дослідження, у серпні 22,1 мільйон українців користувались інтернетом, а до п’ятірки найпопулярніших сайтів потрапили Google, Youtube, Facebook, сайт "ПриватБанку" та заблокована російська соцмережа "ВКонтакте".

Про це повідомляє Watcher.

У середньому за місяць користувач тратить 25 годин свого часу на мережу. Найактивніший день місяця – вівторок, 29 серпня. Тоді в інтернет вийшло 11,8 млн користувачів.

На настільних і портативних комп’ютерах в мережу заходили 19,3 млн користувачів, на смартфонах – 10,5 млн, планшетах – 2,6 млн. У серпні 13% користувачів виходили в інтернет лише через мобільні пристрої (смартфони або планшети).

З початку року кількість користувачів інтернету на смартфонах виросла з 7,2 млн в січні до 10,5 млн в серпні 2017 року.

Найпопулярнішим сайтом серед українців залишається Google. На третій сходинці – Facebook. Заблокована російська соцмережа "ВКонтакте" – на 5-му місці. Нею хоча б раз на місяць скористалась третина українських інтернет користувачів.

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Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У червні петиція до Президента України Петра Порошенка з вимогою скасувати блокування російської соціальної мережі "ВКонтакте" набрала 25 тис. підписів, необхідних для її розгляду.

Київський офіс соціальної мережі "ВКонтакте" закрили через санкції.