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Заблукалу в печерах Таїланду юнацьку футбольну команду знайшли через дев'ять днів пошуків

12 дітей заблукали разом з тренером у напівзатоплених печерах Таїланду
Через дев'ять днів після зникнення в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера.
Заблукалу в печерах Таїланду юнацьку футбольну команду знайшли через дев Фото: ap.org

Губернатор провінції Чіанграй розповів журналістам, що не бачив дітей на власні очі, але його проінформували про успішне завершення операції, пише ABC News.

Досі їх не вдалося дістати з печер.

Рятувальники зазначають, що лише встановили їх місце перебування і переконалися, що всі живі.


Фото: ap.org


Фото: ap.org

12 футболістів 11-16 років і їхній тренер зникли в печерному комплексі Тхам Луанг, куди вони вирушили на екскурсію. Весь цей час рятувальникам не вдавалося дістатися до місця, де перебували діти і їхній наставник. Рятувальну операцію призупиняли через сильні дощі.

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02 07 2018 20:45
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