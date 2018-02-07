CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез дев'ять днів після зникнення в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Заблукалу в печерах Таїланду юнацьку футбольну команду знайшли через дев'ять днів пошуків
12 дітей заблукали разом з тренером у напівзатоплених печерах Таїланду
Фото: ap.org
Губернатор провінції Чіанграй розповів журналістам, що не бачив дітей на власні очі, але його проінформували про успішне завершення операції, пише ABC News.
Досі їх не вдалося дістати з печер.
Рятувальники зазначають, що лише встановили їх місце перебування і переконалися, що всі живі.
Фото: ap.org
Фото: ap.org
12 футболістів 11-16 років і їхній тренер зникли в печерному комплексі Тхам Луанг, куди вони вирушили на екскурсію. Весь цей час рятувальникам не вдавалося дістатися до місця, де перебували діти і їхній наставник. Рятувальну операцію призупиняли через сильні дощі.
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02 07 2018 20:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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