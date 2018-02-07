Заблукалу в печерах Таїланду юнацьку футбольну команду знайшли через дев'ять днів пошуків

Через дев'ять днів після зникнення в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера.

Губернатор провінції Чіанграй розповів журналістам, що не бачив дітей на власні очі, але його проінформували про успішне завершення операції, пише ABC News.

Досі їх не вдалося дістати з печер.

Рятувальники зазначають, що лише встановили їх місце перебування і переконалися, що всі живі.



Фото: ap.org



Фото: ap.org

12 футболістів 11-16 років і їхній тренер зникли в печерному комплексі Тхам Луанг, куди вони вирушили на екскурсію. Весь цей час рятувальникам не вдавалося дістатися до місця, де перебували діти і їхній наставник. Рятувальну операцію призупиняли через сильні дощі.