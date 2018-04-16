Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Заборгованість ОРДО за постачання води становить 2,8 млрд грн

Жебрівський зустрівся з директорами філій КП "Вода Донбасу"
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що борг за постачання води в окремі райони Донецької області становить 2,8 млрд грн, незважаючи на дію значно нижчого тарифу.
Заборгованість ОРДО за постачання води становить 2,8 млрд грн Фото:mybritishcat.ru

"Якщо на контрольованій території тариф становить близько 30 гривень, то на окупованій - досі 7 гривень, який є взагалі економічно необґрунтованим, але й за такими цінами не платять: заборгованість становить близько 2,8 млрд гривень", - написав Жебрівський у Facebook за підсумками зустрічі з директорами філій комунального підприємства "Вода Донбасу".

За його словами, потрібно підвищувати рівень заробітної плати на підприємстві, а для цього потрібні реконструкція, зменшення витрат і енергоємності.

"Задоволений загальним настроєм зустрічі: керівники філій налаштовані на результат, незважаючи на складності, з якими вони стикаються. Тому їхні зусилля заслуговують на повагу та всебічну підтримку", - резюмував Жебрівський.

Раніше повідомлялося, що Луганське енергетичне об’єднання знеструмить Петрівську насосну станцію Попаснянського водоканалу, що забезпечує водою мешканців неконтрольованої території Луганської області, та зокрема, саме півмільйонне місто Луганськ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 04 2018 17:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.