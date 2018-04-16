Заборгованість ОРДО за постачання води становить 2,8 млрд грн
"Якщо на контрольованій території тариф становить близько 30 гривень, то на окупованій - досі 7 гривень, який є взагалі економічно необґрунтованим, але й за такими цінами не платять: заборгованість становить близько 2,8 млрд гривень", - написав Жебрівський у Facebook за підсумками зустрічі з директорами філій комунального підприємства "Вода Донбасу".
За його словами, потрібно підвищувати рівень заробітної плати на підприємстві, а для цього потрібні реконструкція, зменшення витрат і енергоємності.
"Задоволений загальним настроєм зустрічі: керівники філій налаштовані на результат, незважаючи на складності, з якими вони стикаються. Тому їхні зусилля заслуговують на повагу та всебічну підтримку", - резюмував Жебрівський.
Раніше повідомлялося, що Луганське енергетичне об’єднання знеструмить Петрівську насосну станцію Попаснянського водоканалу, що забезпечує водою мешканців неконтрольованої території Луганської області, та зокрема, саме півмільйонне місто Луганськ.
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