Заборгованість українців за ЖКП зросла до рекордних 42,7 млрд грн

Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зросла до рекордних 42,7 млрд гривень, а нові правила отримання субсидій призведуть до масових черг і відмов.

"У 2017 році 9 млн 114 домогосподарств України звернулися по отримання субсидій, а на практиці було призначено на 500 тис. субсидій більше. По суті, 2/3 населення України подали заявки на отримання субсидій і протягнули руку державі. Хоча в 90-х роках цей показник становив менш ніж 20%. І витрати бюджету на субсидії вже перевищили 70 млрд грн на рік", - сказав на прес-конференції директор Інституту міста Олександр Сергієнко, передає LB.ua.

У той самий час, за його словами, заборгованість українців за ЖКП стрімко зростає. Якщо ще 2015 року вона становила 8,8 млрд грн, то 2016 року зросла до 29 млрд грн, тобто більш ніж утричі. А у 2017 році - до 32,3 млрд грн.

"За перші три місяці 2018 року заборгованість українців зросла вже до 42,7 млрд грн на березень поточного року. Левова частка цієї заборгованості - понад 30 млрд грн - за газ, гарячу воду і енергоносії", - підкреслив Сергієнко.

Він нагадав, що з 1 травня 2018 року набули чинності нові умови отримання субсидій, які скоротять кількість тих, хто їх буде отримувати в новому опалювальному сезоні. Зокрема, тепер субсидію не призначатимуть, якщо у власності сім'ї є автомобіль, якому менш ніж 5 років, крім мопеда і авто, наданого органом соціального захисту населення. Крім того, доходи від оренди майна, зокрема від здачі в оренду квартири, необхідно буде вказувати в деклараціях про доходи - в новій графі "інші доходи".

"Тим самим людей штовхають до ще більшої бідності... Плюс мінімум 1,5-2 млн людей знову повинні стати в чергу для отримання субсидій і їх підтвердження", - прогнозує він.

Нагадаємо, що в лютому борг населення України за спожиті житлово-комунальні послуги зріс на 11,9% (3 919,3 мільйона гривень) – до 36 822,9 мільйона гривень порівняно з січнем.