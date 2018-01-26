Заборона "бандерівської ідеології" у Польщі: МЗС України проти політизації трагічних історичних подій

У заяві зазначили, що розраховують на "політичну мудрість" польського Сенату, який скоро розглядатиме відповідний законопроект

Міністерство закордонних справ України стурбоване через ухвалення в Польщі законопроекту, який передбачає введення кримінальної відповідальності за заперечення "злочинів українських націоналістів, які співпрацювали з третім рейхом".

Відповідну заяву опублікувала прес-служба МЗС.

"Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване фактом ухвалення 26 січня 2018 року Сеймом Республіки Польща законопроекту "Про внесення змін до Закону про Інститут національної пам’яті – Комісію з переслідування злочинів проти польського народу і деяких інших законів". Прикро, що українська тематика вкотре використовується у внутрішній політиці в Польщі, а трагічні сторінки спільного історичного минулого продовжують політизуватися", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська сторона "категорично не сприймає спробу нав'язати однобічне трактування історичних подій, зокрема некоректного використання в офіційному документі Республіки Польща назви частини території сучасної України".

Звертаючись до авторів законопроекту, Міністерство підкреслює, що українці, як і поляки, зазнали надзвичайно великих страждань від тоталітарних режимів у роки Другої світової війни, а також самовіддано боролися за свободу своєї Батьківщини.

"У цьому контексті надзвичайну стурбованість викликає намір зобразити українців виключно як "злочинних націоналістів" та "колаборантів третього рейху", - заявили у відомстві.

У зв'язку з цим у Міністерстві закордонних справ розраховують, що польський Сенат, який скоро буде розглядати даний законопроект, виявить політичну мудрість стосовно питань, які можуть негативно вплинути на розвиток відносин країн.

Польську сторону закликали до відкритості та конструктивності у подальшому розвитку українсько-польських відносин.

Як повідомлялося, 26 січня Сейм Польщі прийняв поправку до закону про Інститут національної пам'яті, яка забороняє так звану "бандерівську ідеологію".

Поправка була запропонована партією Kukiz'15. 279 з 414 депутатів віддали свої голоси "за". Нововведення стосується визначення злочинів українських націоналістів та українських організацій, які співпрацювали з Третім рейхом, а також можливості запуску, у відповідності зі ст. 55 закону про Інститут національної пам'яті, кримінальних проваджень проти осіб, які заперечують ці злочини.