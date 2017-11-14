Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Заборона на в'їзд до Польщі стосується тільки окремих українських чиновників, - МЗС Польщі

У відомстві кажуть, що вони не зобов’язані інформувати про заборону в’їзду тих, хто опинився у списку
Заборона на в’їзд до Польщі діє лише щодо окремих українських чиновників, відповідальних за прийняття рішень.
Заборона на в Фото: zik.ua

"Ми говоримо тут про урядовців, представників української держави, а не газет, аналітичних центрів, університетів чи ансамблів пісні і танцю. Тих, хто приймає рішення, які не тільки ображають почуття поляків, йдеться у тому числі про заперечення Волинського злочину, але прославляють українські формування, що співпрацювали з нацистською Німеччиною", - розповів віце-міністр закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький в інтерв’ю агентству PAP.

"Це не тільки антипольські настрої, а антиєвропейські – заперечення всього, за що багато українців віддали життя і здоров’я під час Революції гідності", - додав Ціхоцький.

При цьому він не став відповідати на питання, наскільки довгим є список українців, яким заборонений в’їзд до Польщі.

Дипломат також зазначив, що вони не зобов’язані інформувати про заборону в’їзду тих, хто опинився у списку.

Нагадаємо, за даними джерел польського видання Dziennik, Польща заборонила в’їзд очільнику Інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу.

Сам В'ятрович заявив, що ще не отримував офіційних повідомлень від польської влади.

9 листопада стало відомо, що Міністерство закордонних справ Польщі готує список українців, яким буде заборонений в'їзд до країни.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 11 2017 12:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.