Заборона на в'їзд до Польщі стосується тільки окремих українських чиновників, - МЗС Польщі
"Ми говоримо тут про урядовців, представників української держави, а не газет, аналітичних центрів, університетів чи ансамблів пісні і танцю. Тих, хто приймає рішення, які не тільки ображають почуття поляків, йдеться у тому числі про заперечення Волинського злочину, але прославляють українські формування, що співпрацювали з нацистською Німеччиною", - розповів віце-міністр закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький в інтерв’ю агентству PAP.
"Це не тільки антипольські настрої, а антиєвропейські – заперечення всього, за що багато українців віддали життя і здоров’я під час Революції гідності", - додав Ціхоцький.
При цьому він не став відповідати на питання, наскільки довгим є список українців, яким заборонений в’їзд до Польщі.
Дипломат також зазначив, що вони не зобов’язані інформувати про заборону в’їзду тих, хто опинився у списку.
Нагадаємо, за даними джерел польського видання Dziennik, Польща заборонила в’їзд очільнику Інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу.
Сам В'ятрович заявив, що ще не отримував офіційних повідомлень від польської влади.
9 листопада стало відомо, що Міністерство закордонних справ Польщі готує список українців, яким буде заборонений в'їзд до країни.
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