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Заборона в'їзду росіянам на 100 років - петиція на сайті президента

Якщо документ набере 25 тисяч голів, питання розгляне президент України Володимир Зеленський
Заборона в Фото: gettyimages.com
В Україні пропонують 100 років не впускати росіян Відповідна петиція щодо заборони в'їзду громадянам РФ з'явилась на сайті офіційного інтернет-представництва президента. "Заборонити в'їзд до України громадянам російської федерації. Термін заборони на в'їзд – 100 років", - йдеться у петиції №22, автором якої є Олександр Корнійчук. Якщо петиція набере 25 тисяч голів, її розгляне президент України Володимир Зеленський. Зазначимо, що наразі документ набрав лише 250 голосів. Можливо, низька кількість голосів пов'язана з тим, що наразі у багатьох регіонах країни спостерігаються проблеми з електрикою та українці не можуть підписати документ.
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15 11 2022 20:58
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