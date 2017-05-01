Заборонити в'їзд в Україну президенту Молдови не дипломатично, - СБУ
Про це йдеться в відповіді СБУ на інформаційний запит, інформує РБК-Україна.
Главам інших держав передбачено звільнення від реєстрації при перетині кордону та в'їзді в Україну. Відповідно до статусу президента Молдови, на нього також розповсюджується ця норма.
Нагадаємо, Додон відзначився заявою про те, що визнає Крим російським. Під час теледебатів на запитання журналіста, кому належить Крим, Додон відповів: "Російській Федерації".
18 листопада Центральна виборча комісія Молдови оголосила офіційні результати президентських виборів, проголосивши таким чином переможцем проросійського кандидат Ігора Додона.
В свою чергу в АП Порошенка заявили, що Україна поважає вибір молдавського народу на виборах президента і готова розвивати добросусідські відносини.
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