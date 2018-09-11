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Забудова на Андріївському узвозі: прогриміли три вибухи

Невідомі кинули невизначені предмети, після чого прогриміли три послідовних вибухи
На території забудови на Андріївському узвозі прогриміли три вибухи.
Забудова на Андріївському узвозі: прогриміли три вибухи Фото: hromadske

Поліція перекрила доступ до території будівництва та зазначає, що з'ясовує всі обставини, повідомляє "Громадське".

Дим був густим та мав неприємний запах, зазначило видання.


Фото: hromadske

Присутні протестувальники, які виступають за скасування будівництва на Андріївському узвозі, назвали вибухи провокацією. 9 листопада на Андріївському узвозі мають знести частину паркану будівництва.

Наприкнці 2016 року на Андріївському узвозі, зокрема на вулиці Фролівській, почали незаконне будівництво багатоповерхівки.

За даними ЗМІ, відповідальна за будівництво — одеська компанія "КАДОР ГРУП" запланувала зведення на вулиці 30-поверхвого будинку, "прикриваючись міжнародною мережею готелів".

У червні 2018 року Київміськрада підтримала загальноміську ініціативу щодо розірвання договору оренди земельної ділянки з орендарем через порушення умов договору, якщо забудовник не врахує зауваження київської влади.
 

Однак забудовник і компанія замовник будівництва проігнорували рішення влади і продовжили будівництво.

 
 

 

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09 11 2018 11:14
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