Забудова на Андріївському узвозі: прогриміли три вибухи
Поліція перекрила доступ до території будівництва та зазначає, що з'ясовує всі обставини, повідомляє "Громадське".
Дим був густим та мав неприємний запах, зазначило видання.
Фото: hromadske
Присутні протестувальники, які виступають за скасування будівництва на Андріївському узвозі, назвали вибухи провокацією. 9 листопада на Андріївському узвозі мають знести частину паркану будівництва.
Наприкнці 2016 року на Андріївському узвозі, зокрема на вулиці Фролівській, почали незаконне будівництво багатоповерхівки.
За даними ЗМІ, відповідальна за будівництво — одеська компанія "КАДОР ГРУП" запланувала зведення на вулиці 30-поверхвого будинку, "прикриваючись міжнародною мережею готелів".
Однак забудовник і компанія замовник будівництва проігнорували рішення влади і продовжили будівництво.
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