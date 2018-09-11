Забудова на Андріївському узвозі: прогриміли три вибухи

Невідомі кинули невизначені предмети, після чого прогриміли три послідовних вибухи

На території забудови на Андріївському узвозі прогриміли три вибухи.

Поліція перекрила доступ до території будівництва та зазначає, що з'ясовує всі обставини, повідомляє "Громадське".

Дим був густим та мав неприємний запах, зазначило видання.



Фото: hromadske

Присутні протестувальники, які виступають за скасування будівництва на Андріївському узвозі, назвали вибухи провокацією. 9 листопада на Андріївському узвозі мають знести частину паркану будівництва.

Наприкнці 2016 року на Андріївському узвозі, зокрема на вулиці Фролівській, почали незаконне будівництво багатоповерхівки.

За даними ЗМІ, відповідальна за будівництво — одеська компанія "КАДОР ГРУП" запланувала зведення на вулиці 30-поверхвого будинку, "прикриваючись міжнародною мережею готелів".

У червні 2018 року Київміськрада підтримала загальноміську ініціативу щодо розірвання договору оренди земельної ділянки з орендарем через порушення умов договору, якщо забудовник не врахує зауваження київської влади.

Однак забудовник і компанія замовник будівництва проігнорували рішення влади і продовжили будівництво.