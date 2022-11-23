ПОЛІТИКА НОВИНИНа Рівненській, Південноукраїнській і Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, всі енергоблоки відключені
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ЗАЕС - у блекауті, три АЕС аварійно відключені через обстріли росіян
блекаут
На Рівненській, Південноукраїнській і Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, всі енергоблоки відключені, повідомляє Енергоатом.
"Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації у вітчизняну енергосистему. Радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі", - йдеться у повідомленні.
Щойно нормалізується робота енергосистеми, видача електроенергії з АЕС буде поновлена.
Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми України. Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори – в роботі.Радіаційний фон - в нормі.
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23 11 2022 16:59 МЕДІА
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