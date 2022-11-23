ЗАЕС - у блекауті, три АЕС аварійно відключені через обстріли росіян

На Рівненській, Південноукраїнській і Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, всі енергоблоки відключені

На Рівненській, Південноукраїнській і Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, всі енергоблоки відключені, повідомляє Енергоатом.

"Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації у вітчизняну енергосистему. Радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі", - йдеться у повідомленні.

Щойно нормалізується робота енергосистеми, видача електроенергії з АЕС буде поновлена.

Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми України. Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори – в роботі.Радіаційний фон - в нормі.