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ЗАЕС знову під'єднали до електромережі

На Запорізькій атомній станції відновили зовнішнє електропостачання, яке вона втратила 3 листопада.
ЗАЕС знову під Фото: nikvesti.com

Про це повідомляє сайт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на гендиректора Рафаеля Гроссі

Обидві зовнішні лінії електропередачі ЗАЕС, лінію 750 кВ і резервну лінію 330 кВ, яка використовується для подачі електроенергії з мережі, було відремонтовано, і в п'ятницю вдень почалося повторне підключення.

Приблизно о 22:00 було відновлено електропостачання лінією 750 кВ усіх шести енергоблоків ЗАЕС, а вісім аварійних дизель-генераторів, які працювали, було відключено та переведено в режим очікування, сказав Гроссі, посилаючись на інформацію, яку він отримав від групи експертів МАГАТЕ, присутніх на станції.

Під час повномасштабної війни в Україні ЗАЕС уже кілька разів втрачала зовнішнє електропостачання, що змушувало її тимчасово покладатися на дизельні генератори.

"Досі мужньому персоналу Запорізької атомної електростанції завжди вдавалося підтримувати безпечну роботу шести енергоблоків. Але далі так тривати не може. Я неодноразово закликав до термінового створення навколо ЗАЕС охоронної зони ядерної безпеки, щоб запобігти ядерній аварії. Ми не можемо дозволити собі втрачати час. Ми повинні діяти, поки не стало надто пізно", - сказав Гроссі.

МАГАТЕ зазначає, що останніми тижнями він брав участь у переговорах на високому рівні як з Україною, так і з росією з метою якнайшвидшого узгодження та впровадження такої зони навколо ЗАЕС.

Раніше повідомлялось, що зранку 3 листопада стало відомо, що Запорізька АЕС повністю знеструмлена, через обстріли окупантів було пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

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06 11 2022 10:54
ТЕГИ: МАГАТЕ, ЗАЕС
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