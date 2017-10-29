Зафіксувано перші порушення на виборах в ОТГ
У селищі Красноріченське Луганської області в день голосування спостерігачі зафіксували агітаційні матеріали партії Наш край на території виборчої дільниці. Згідно з законом, агітаційні матеріали потрібно прибрати о 24 годині останньої п'ятниці, що передує дню голосування.
Ділянки в селищі Пищики Київської області та в селі Верхньокам'янське Донецької області відкрилися із запізненням, - повідомила Опора на своєму сайті.
На Київщині ділянку відкрили на 40 хвилин пізніше через додатковий перерахунок кількості наявних бюлетенів.
У Донецькій області ділянку відкрили з годинним запізненням.
"По-перше, на вчорашньому засіданні комісія не призначила відповідальних за роздачу бюлетенів і не підготувала документи для роздачі, наприклад, не було пораховано кількість бюлетенів для голосування на дому. По-друге, бюлетені і штампи зберігалися в різних приміщеннях, тому процес підготовки документів затримався", - пояснив затримку спостерігач організації.
У селі Кірдани Житомирської області при ранковому перерахунку бюлетенів було виявлено невідповідність трьох бюлетенів для голосування за кандидатів у депутати.
"Ці бюлетені за формою і кольором відповідають, але вони були повністю порожні", - пояснили в Опорі.
Бюлетені вилучили і склали відповідний акт.
Нагадаємо, на неділю, 29 жовтня 2017 року, Центральна виборча комісія призначила вибори у 202 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) в усіх областях України.
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