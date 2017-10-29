Зафіксувано перші порушення на виборах в ОТГ

Агітація на ділянці і запізнення з відкриттям

Громадська організація Опора зафіксувала перші порушення на виборах в 201 окремій територіальній громаді в Україні.

У селищі Красноріченське Луганської області в день голосування спостерігачі зафіксували агітаційні матеріали партії Наш край на території виборчої дільниці. Згідно з законом, агітаційні матеріали потрібно прибрати о 24 годині останньої п'ятниці, що передує дню голосування.

Ділянки в селищі Пищики Київської області та в селі Верхньокам'янське Донецької області відкрилися із запізненням, - повідомила Опора на своєму сайті.

На Київщині ділянку відкрили на 40 хвилин пізніше через додатковий перерахунок кількості наявних бюлетенів.

У Донецькій області ділянку відкрили з годинним запізненням.

"По-перше, на вчорашньому засіданні комісія не призначила відповідальних за роздачу бюлетенів і не підготувала документи для роздачі, наприклад, не було пораховано кількість бюлетенів для голосування на дому. По-друге, бюлетені і штампи зберігалися в різних приміщеннях, тому процес підготовки документів затримався", - пояснив затримку спостерігач організації.

У селі Кірдани Житомирської області при ранковому перерахунку бюлетенів було виявлено невідповідність трьох бюлетенів для голосування за кандидатів у депутати.

"Ці бюлетені за формою і кольором відповідають, але вони були повністю порожні", - пояснили в Опорі.

Бюлетені вилучили і склали відповідний акт.

Нагадаємо, на неділю, 29 жовтня 2017 року, Центральна виборча комісія призначила вибори у 202 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) в усіх областях України.

