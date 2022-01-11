Зафіксувати воєнний злочин тепер можна із-за кордону

В Україні стартував спеціальний проєкт.

Свідки воєнних злочинів рф можуть повідомити про них, навіть якщо перебувають за кордоном.

В Україні 1 листопада стартувала комунікаційна кампанія "Твоя історія – твій внесок у Перемогу!", яка має допомогти зібрати інформацію про злочини окупантів.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Ми забезпечимо вашу безпеку. Про те, що сталося з вами чи на ваших очах, знатимуть лише правоохоронці та суд. Будь ласка, не мовчіть! Допоможіть прискорити перемогу. Ворог відповість і заплатить!", – закликала віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук.

Очікується, що проєкт #YourStoryYourWeapon дозволить зібрати базу доказів для судів. Офіційна реєстрація свідчень дасть право на матеріальну компенсацію за заподіяну шкоду, коли запрацює відповідний міжнародний механізм.

Згідно з офіційним сайтом платформи, свідки воєнних злочинів, які наразі перебувають за кордоном, можуть звертатися до правоохоронних органів Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Німеччини.

З інших держав повідомити про воєнний злочин можна через сайт warcrimes.gov.ua.

Нагадаємо, станом на 30 жовтня українські правоохоронці зареєстрували 61 640 злочинів, пов'язаних із повномасштабним вторгненням росії.

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