ПОЛІТИКА НОВИНИЗ портів Одеси за останні два дні вийшли дев'ять суден зі 162 тисяч тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи
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Зафрахтоване ООН судно із зерном для Ефіопії вийшло з Одеси
зерно корабель
З портів Одеси за останні два дні вийшли дев'ять суден зі 162 тисяч тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, повідомляє Мінагрополітики.
Зокрема, сьогодні відправлено балкер BOZBURUN-M із 40 тис. тонн пшениці для Ефіопії. Це вже восьме за рахунком судно, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках допомоги країнам Африки та Азії.
За даними міністерства, наразі в портах Одеси під обробкою 26 суден. На них завантажують 1 млн тонн української агропродукції.
Усього з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 475 суден, які експортували 11,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
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