Загальнодержавного карантину проти Covid-19 не планується - головний санлікар

За його словами, місцеві комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Львівській, Чернівецькій та Тернопільській областях розглядають запровадження заходів проти поширення Covid-19.

Про це в інтерв'ю "Forbes Україна" розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Введення заходів проти коронавірусу можливе на місцевому рівні, загальнодержавного карантину не планується.

Кузін підкреслив, що протиепідемічні заходи впроваджуватимуться лише на рівні областей, масштабного всеукраїнського карантину не буде.

Загалом він відзначив зростання захворюваності на коронавірус – понад 22 тис. осіб за минулий тиждень, і зростання кількості смертей – понад 200 летальних випадків з 10 по 16 жовтня.

Водночас українці почали менше звертатися до лікарів, тому офіційна статистика може бути некоректною. Кузін зазначив, що рівень тестування на Covid-19 знизився на 23%.

"У середньому ми робимо 116 000-120 000 досліджень протягом одного тижня, ще два-три тижні тому цей показник сягав 150 000 тестів", – каже головний санлікар.

Наразі на території України циркулює штам "Омікрон". Він більш заразний, проте вважається, що він легше переноситься порівняно з іншими штамами.