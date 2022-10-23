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Загальнодержавного карантину проти Covid-19 не планується - головний санлікар

Запровадження антиепідемічних заходів проти поширення Covid-19 розглядають місцеві комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Львівській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Загальнодержавного карантину проти Covid-19 не планується - головний санлікар Фото: з вільного доступу

Введення заходів проти коронавірусу можливе на місцевому рівні, загальнодержавного карантину не планується.

Про це в інтерв'ю "Forbes Україна" розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, місцеві комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Львівській, Чернівецькій та Тернопільській областях розглядають запровадження заходів проти поширення Covid-19. 

Кузін підкреслив, що протиепідемічні заходи впроваджуватимуться лише на рівні областей, масштабного всеукраїнського карантину не буде. 

Загалом він відзначив зростання захворюваності на коронавірус – понад 22 тис. осіб за минулий тиждень, і зростання кількості смертей – понад 200 летальних випадків з 10 по 16 жовтня.

Водночас українці почали менше звертатися до лікарів, тому офіційна статистика може бути некоректною. Кузін зазначив, що рівень тестування на Covid-19 знизився на 23%.

"У середньому ми робимо 116 000-120 000 досліджень протягом одного тижня, ще два-три тижні тому цей показник сягав 150 000 тестів", – каже головний санлікар.

Наразі на території України циркулює штам "Омікрон". Він більш заразний, проте вважається, що він легше переноситься порівняно з іншими штамами.

За даними МОЗ, минулого тижня було госпіталізовано майже 4800 осіб з коронавірусом або підозрою. Рівень вакцинації становить 105 тис. осіб на тиждень, більшість з яких – це перші дози бустерів.
 

 

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23 10 2022 20:20
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