Загальний держборг України у листопаді зріс до $74,8 млрд

У листопаді 2018 року сукупний державний борг України (прямий і гарантований) збільшився на $0,44 млрд (0,6%).

Таким чином загальний держборг України зріс до $74,76 млрд, йдеться у звіті Міністерства фінансів.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 30 листопада склав 1 845,69 млрд гривень ($65,01 млрд) проти 1 811,43 млрд гривень ($64,32 млрд) місяцем раніше.

Прямий зовнішній борг за місяць збільшився на $1,26 млрд (до $38,91 млрд) тоді як прямий внутрішній борг скоротився на 10,09 млрд гривень - до 741,06 млрд гривень (на $0,57 млрд - до $26,10 млрд).

Гарантований державою борг на 30 листопада склав 276,79 млрд гривень, або $9,75 млрд.

Протягом 2019-2020 років Україна повинна виплатити близько 12 млрд доларів за зовнішнім державним боргом.