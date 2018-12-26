Загальний держборг України у листопаді зріс до $74,8 млрд
Таким чином загальний держборг України зріс до $74,76 млрд, йдеться у звіті Міністерства фінансів.
Загальний розмір прямого держборгу станом на 30 листопада склав 1 845,69 млрд гривень ($65,01 млрд) проти 1 811,43 млрд гривень ($64,32 млрд) місяцем раніше.
Прямий зовнішній борг за місяць збільшився на $1,26 млрд (до $38,91 млрд) тоді як прямий внутрішній борг скоротився на 10,09 млрд гривень - до 741,06 млрд гривень (на $0,57 млрд - до $26,10 млрд).
Гарантований державою борг на 30 листопада склав 276,79 млрд гривень, або $9,75 млрд.
Протягом 2019-2020 років Україна повинна виплатити близько 12 млрд доларів за зовнішнім державним боргом.
Додамо, через неефективне державне управління, корупцію та низку якість роботи судових органів український бюджет щороку недораховується близько 8,6 мільярдів доларів.
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