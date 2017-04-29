Загострення ситуації на Донбасі: двоє українських військових загинули, шестеро травмовані
На Приморському напрямку в районі Красногорівки бойовики застосовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, зенітні установки ЗУ-23-2 і гранатомети різних систем.
З позицій ЗСУ поблизу Водяного били міномети обох калібрів, озброєння БМП, гранатомети, кулемети великих калібрів і стрілецьку зброю. За Гнутовому противник бив з 82-мм мінометів, озброєння БМП і кулеметів великих калібрів. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО у Facebook.
Морських піхотинців поблизу Павлополя ворог обстрілював з озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а у Широкиного - з озброєння БМП і БТР.
По позиціях в Лебединським і Старогнатовке вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а по опорних пунктах поблизу Талаковки і Новотроїцького - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
На Донецькому напрямку з артилерії калібру 152 мм, зенітних установок ЗУ-23-2, мінометів калібру 120-мм і 82-мм гранатометів і кулеметів великих калібрів противник бив по опорним пунктам сил АТО біля Троїцького.
Міномети калібру 120-мм і 82-мм били по опорним пунктам поблизу Луганського та Авдіївки, тут також бойовики застосували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.
З 120-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів і кулеметів великих калібрів ворог вів вогонь по захисникам населеного пункту Піски, а з 82-мм мінометів, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - по захисникам Верхньоторецької. З протитанкових гранатометів також обстрілювали позиції поблизу Зайцевого, крім того, на даній ділянці діяли ворожі снайпери.
На Луганському напрямку по позиціях у Новозвановки противник застосовував артилерію калібру 122 мм, гранатомети і великокаліберні кулемети.
Нагадаємо, 28 квітня бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Красногорівки, один боєць загинув, ще четверо отримали поранення.
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