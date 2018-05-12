Загроза нападу Росії зараз найвища з 2014 року, – Муженко Генерал показав серію супутникових знімків на доказ розміщення російських танків типу "Т-62 М" на відстані 18 км від українського кордону

Росія з кінця серпня зміцнює свої сили біля кордону з Україною, і зараз військова загроза з її боку – найбільша з 2014 року.

Фото: unian.ua

Про це заявив командувач Збройними силами України Віктор Муженко в інтерв’ю Reuters у вівторок Генерал показав серію супутникових знімків на доказ розміщення російських танків типу "Т-62 М" на відстані 18 км від українського кордону.

Фото: reuters За словами Муженка, за два тижні з середини вересня до 1 жовтня їх кількість збільшилася більш ніж удвічі: з 93 до 250 машин. Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що у нього є повна інформація щодо різкого збільшення кількості російських військ вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму.

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