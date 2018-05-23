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Загрозу терактів ІДІЛ у Києві під час Ліги чемпіонів вигадано для залякування, - СБУ

Ці повідомлення розміщували з акаунтів, які не мають відношення до ІДІЛ
Загроза терактів "Ісламської держави" у Києві під час проведення Ліги чемпіонів УЄФА вигадана з метою залякування.
Загрозу терактів ІДІЛ у Києві під час Ліги чемпіонів вигадано для залякування, - СБУ Фото:reuters

"Дійсно, в одній із соціальних мереж з'явилися повідомлення від імені терористичної організації "Ісламська держава" про нібито заплановані на 26 травня у Києві терористичні атаки під час проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА", - написала речниця СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

За даними Гітлянської, ці повідомлення розміщувались з акаунтів, які не мають стосунку до ІДІЛ.

"Тому ми вважаємо, що інформаційний "вкид" був зроблений з єдиною метою – залякати та посіяти паніку серед мешканців та гостей столиці України", - підкреслила вона.

Як повідомляв iPress.ua, фанати мадридського "Реала" та англійського "Ліверпуля" стали об'єктом погроз з боку терористичних формувань організації ІДІЛ.

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23 05 2018 15:56
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