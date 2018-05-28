Загибель дівчинки від снаряду під Торецьком кваліфіковано як теракт

За фактом загибелі 15-річної дівчинки внаслідок розриву снаряду бойовиків в м. Залізне Торецького району відкрито кримінальне провадження.

Про трагедію правоохоронцям повідомив дідусь загиблої близько 12:30, повідомляє прес-центр поліції Донецької області.

"Дитина вийшла на подвір’я, у цей час бойовики відкрили артилерійський вогонь по м. Залізне. Снаряд розірвався в 3-метрах від неї та не залишив жодного шансу вижити. Дівчина дістала травми, не сумісні з життям", – йдеться у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Попередньо факт кваліфіковано за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Речниця обласної поліції Іванна Ященко в коментарі телеканалу "112 Україна" заявила, що дідусь загиблої бачив, як сталася трагедія. За словами Ященко, ситуація під Торецьком протягом останнього тижня загострилася.