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Загибель дівчинки від снаряду під Торецьком кваліфіковано як теракт

Дідусь загиблої бачив, як сталася трагедія
За фактом загибелі 15-річної дівчинки внаслідок розриву снаряду бойовиків в м. Залізне Торецького району відкрито кримінальне провадження.
Загибель дівчинки від снаряду під Торецьком кваліфіковано як теракт Фото: mvs.gov.ua

Про трагедію правоохоронцям повідомив дідусь загиблої близько 12:30, повідомляє прес-центр поліції Донецької області.

"Дитина вийшла на подвір’я, у цей час бойовики відкрили артилерійський вогонь по м. Залізне. Снаряд розірвався в 3-метрах від неї та не залишив жодного шансу вижити. Дівчина дістала травми, не сумісні з життям", – йдеться у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Попередньо факт кваліфіковано за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Речниця обласної поліції Іванна Ященко в коментарі телеканалу "112 Україна" заявила, що дідусь загиблої бачив, як сталася трагедія. За словами Ященко, ситуація під Торецьком протягом останнього тижня загострилася.

Як повідмоляв iPress.ua, сьогодні, 28 травня, в ході обстрілів бойовиками мирного селища Залізне загинула 15-річна дівчинка.

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28 05 2018 17:34
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