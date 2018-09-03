CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ аварії неподалік Перемишля у Польщі загинули двоє українців, ще четверо постраждали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Загибель українців у ДТП в Польщі підтвердили в МЗС
Постраждалі госпіталізовані
МЗС України. Фото: uk.wikipedia.org
Таку інформацію підтвердила речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.
Четверо постраждалих громадян Україні госпіталізовані до лікарні, консули надають їм допомогу.
Нагадаємо, дорогою до Перемишля автомобіль Ford з українцями раптово з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою з напівпричепом, двоє осіб загинули. Серед загиблих водій автотранспорту.
Громадяни України, які їхали цим автобусом, працювали на реконструкції мосту у сусідній Старій Бірчі. Вони не досягли місця призначення близько 500 метрів.
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09 03 2018 18:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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