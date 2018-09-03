Загибель українців у ДТП в Польщі підтвердили в МЗС Постраждалі госпіталізовані

В аварії неподалік Перемишля у Польщі загинули двоє українців, ще четверо постраждали.

МЗС України. Фото: uk.wikipedia.org

Таку інформацію підтвердила речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца. Четверо постраждалих громадян Україні госпіталізовані до лікарні, консули надають їм допомогу. Нагадаємо, дорогою до Перемишля автомобіль Ford з українцями раптово з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою з напівпричепом, двоє осіб загинули. Серед загиблих водій автотранспорту. Громадяни України, які їхали цим автобусом, працювали на реконструкції мосту у сусідній Старій Бірчі. Вони не досягли місця призначення близько 500 метрів.

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