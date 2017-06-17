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Загиблого сапера 72-ої бригади Сарнавського представлять до нагороди

Сьогодні з Євгеном Сарнавським прощаються в Києві на Майдані Незалежності
Президент України Петро Порошенко доручив керівництву Міністерства оборони уявити загиблого сапера 72-ої бригади Євгена Сарнавського до нагороди.
Загиблого сапера 72-ої бригади Сарнавського представлять до нагороди Facebook:72 ОМБР

"Доручив керівництву Міноборони представити капітана Євгена Сарнавського до нагороди", - написав Порошенко  в Facebook.

Євген Сарнавський з позивним "Юджин" 15 червня помер у лікарні, не приходячи до тями, після отриманих поранень в результаті розмінування недалеко від Новоселівки.

Зазначимо, ситуація в зоні АТО залишається складною, на окремих ділянках обстановка загострилася.

 
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17 06 2017 11:38
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