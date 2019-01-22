Загиблих під час пожежі на суднах у районі Керченської протоки вже 14
Про це повідомило російському ТАСС джерело в екстрених службах анексованого Криму.
"Чотирнадцять загиблих", – сказав співрозмовник агентства.
Таким чином, доля 6-ти осіб із 32 залишається невідомою. 12 врятовано.
Операцію з пошуку моряків з палаючих суден переведено з рятувальної на пошукову.
"Станом на шосту ранку операцію переведено з рятувальної в пошукову через відсутність надії знайти живих", – сказав представник Росморрічфлоту.
За його словами, станом на ранок вівторка пожежу ще не погасили: "Горіння триває".
Врятованих моряків із двох охоплених вогнем суден, а також тіла загиблих доставляють до Керчі. Вночі зробити це не вдалося через штормову погоду.
"О 5 ранку (4 ранку за Києвом – ред.) буксир "Меркурій" прийняв на борт врятованих моряків і тіла загиблих, які були підняті з води, найближчим часом вони будуть доставлені до Керчі", – сказав співрозмовник агентства.
Судна "Маестро" і "Канді" виходили з порту Темрюк на Кубані, повідомив капітан морпорту Михайло Мігда.
Нагадаємо, що 21 січня два судна під прапором Танзанії загорілися в районі Керченської протоки, на одному з них, за попередніми даними, стався вибух. Загинулищонайменше 11 людей.
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