Загиблих під час пожежі на суднах у районі Керченської протоки вже 14

Операцію з пошуку моряків з палаючих суден переведено з рятувальної на пошукову

Чотирнадцять людей загинули під час пожежі на судах "Маестро" і "Канді" в районі Керченської протоки.

Про це повідомило російському ТАСС джерело в екстрених службах анексованого Криму.

"Чотирнадцять загиблих", – сказав співрозмовник агентства.

Таким чином, доля 6-ти осіб із 32 залишається невідомою. 12 врятовано.

Операцію з пошуку моряків з палаючих суден переведено з рятувальної на пошукову.

"Станом на шосту ранку операцію переведено з рятувальної в пошукову через відсутність надії знайти живих", – сказав представник Росморрічфлоту.

За його словами, станом на ранок вівторка пожежу ще не погасили: "Горіння триває".

Врятованих моряків із двох охоплених вогнем суден, а також тіла загиблих доставляють до Керчі. Вночі зробити це не вдалося через штормову погоду.

"О 5 ранку (4 ранку за Києвом – ред.) буксир "Меркурій" прийняв на борт врятованих моряків і тіла загиблих, які були підняті з води, найближчим часом вони будуть доставлені до Керчі", – сказав співрозмовник агентства.

Судна "Маестро" і "Канді" виходили з порту Темрюк на Кубані, повідомив капітан морпорту Михайло Мігда.