CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час марафону в Києві 8 жовтня загинув директор Тернопільського м'ясокомбінату Віктор Малюта.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Загиблим на марафоні в Києві виявився директор Тернопільського м'ясокомбінату
Під час бігу чоловікові стало зле і він упав
Фото: agroprodservice.com.ua
Про це повідомили в прес-службі компанії "Агропродсервис", до якої структурно належить Тернопільський м'ясокомбінат.
"Сьогодні передчасно пішов з життя директор Тернопільського м'ясокомбінату Віктор Малюта. Життєрадісний і завжди усміхнений, професіонал своєї справи. Любив життя і дбав про своє здоров'я. Але сьогодні під час змагань з бігу в Києві серце несподівано зупинилося", – йдеться в повідомленні компанії.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що під час марафону на вул. Лаврській одному з учасників, чоловікові 1963 року народження, стало зле і він упав. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть.
Про причини смерті стане відомо після експертизи.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 10 2017 18:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа