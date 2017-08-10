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Загиблим на марафоні в Києві виявився директор Тернопільського м'ясокомбінату

Під час бігу чоловікові стало зле і він упав
Під час марафону в Києві 8 жовтня загинув директор Тернопільського м'ясокомбінату Віктор Малюта.
Загиблим на марафоні в Києві виявився директор Тернопільського м Фото: agroprodservice.com.ua

Про це повідомили в прес-службі компанії "Агропродсервис", до якої структурно належить Тернопільський м'ясокомбінат.

"Сьогодні передчасно пішов з життя директор Тернопільського м'ясокомбінату Віктор Малюта. Життєрадісний і завжди усміхнений, професіонал своєї справи. Любив життя і дбав про своє здоров'я. Але сьогодні під час змагань з бігу в Києві серце несподівано зупинилося", – йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під час марафону на вул. Лаврській одному з учасників, чоловікові 1963 року народження, стало зле і він упав. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть.

Про причини смерті стане відомо після експертизи.

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08 10 2017 18:20
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